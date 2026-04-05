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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Фильмы
Когда начнёте фильмы со смыслом или режиссеров умных и толантливых не хватает уже устали от убийств на экране а ПРЗЕДЕНТ постоянно говорит о повшене рождаемости.
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Когда начнёте фильмы со смыслом или режиссеров умных и толантливых не хватает уже устали от убийств на экране а ПРЗЕДЕНТ постоянно говорит о повшене рождаемости.
Задаёт вопрос:
Юрий Мерзликин
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
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