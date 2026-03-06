Оповещения от Киноафиши
Когда «Крик 7» выйдет в России?

Когда «Крик 7» выйдет в России?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 6 марта 2026

«Крик 7» — очередная часть знаменитой постмодернистской слэшер-франшизы о безжалостном убийце, который скрывает лицо под маской призрака.

Когда фильм покажут в России?

Легально «Крик 7» в российский прокат не выйдет, но известно, что некоторые кинотеатральные сети выпустят фильм в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Посмотреть «Крик 7» на большом экране можно будет с 5 марта.

О чем фильм

Главной героиней вновь оказывается Сидни Прескотт. Она пытается вести нормальную жизнь, но покой нарушает очередной убийца Призрачное лицо. Новой целью маньяка становится дочь Сидни. Защищая свою семью, протагонистка вынуждена столкнуться с ужасами прошлого.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер
2026, США
7.0
