Когда «Крик 7» выйдет в России?

«Крик 7» — очередная часть знаменитой постмодернистской слэшер-франшизы о безжалостном убийце, который скрывает лицо под маской призрака.
Легально «Крик 7» в российский прокат не выйдет, но известно, что некоторые кинотеатральные сети выпустят фильм в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Посмотреть «Крик 7» на большом экране можно будет с 5 марта.
Главной героиней вновь оказывается Сидни Прескотт. Она пытается вести нормальную жизнь, но покой нарушает очередной убийца Призрачное лицо. Новой целью маньяка становится дочь Сидни. Защищая свою семью, протагонистка вынуждена столкнуться с ужасами прошлого.
