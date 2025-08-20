Наш ответ:

«Судный день» — фантастический экшен-хоррор, который обрел культовый статус.

Синопсис гласит:

В ближайшем будущем Британию поражает смертельный вирус, унесший жизни сотен тысяч людей. Власти возводят стену, чтобы изолировать заражённый регион. Но спустя тридцать лет болезнь возвращается, и в опасную зону направляют группу спецназовцев, чтобы найти способ остановить новую угрозу.

Когда фильм «Судный день» вышел в прокат в России

Официальный кинотеатральный релиз фильма «Судный день» в РФ состоялся 27 марта 2008 года. Он пользовался в России определенной популярностью. Его итоговые сборы в российских кинотеатрах составили 1,6 миллионов долларов.

На чем основан фильм

Режиссёр и сценарист Нил Маршалл признавался, что задумывал картину как оммаж постапокалиптическим фильмам 70–80-х годов. По его словам, цель заключалась в том, чтобы познакомить современного зрителя, возможно, никогда не видевшего подобных лент, с атмосферой, которая в своё время так сильно впечатлила его самого. При этом он стремился осовременить историю, добавив больше динамики, жестокости и откровенных сцен.