Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда фильм «Судный день» вышел в прокат в России?

Когда фильм «Судный день» вышел в прокат в России?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Судный день» — фантастический экшен-хоррор, который обрел культовый статус.

Синопсис гласит:

В ближайшем будущем Британию поражает смертельный вирус, унесший жизни сотен тысяч людей. Власти возводят стену, чтобы изолировать заражённый регион. Но спустя тридцать лет болезнь возвращается, и в опасную зону направляют группу спецназовцев, чтобы найти способ остановить новую угрозу.

Когда фильм «Судный день» вышел в прокат в России

Официальный кинотеатральный релиз фильма «Судный день» в РФ состоялся 27 марта 2008 года. Он пользовался в России определенной популярностью. Его итоговые сборы в российских кинотеатрах составили 1,6 миллионов долларов.

На чем основан фильм

Режиссёр и сценарист Нил Маршалл признавался, что задумывал картину как оммаж постапокалиптическим фильмам 70–80-х годов. По его словам, цель заключалась в том, чтобы познакомить современного зрителя, возможно, никогда не видевшего подобных лент, с атмосферой, которая в своё время так сильно впечатлила его самого. При этом он стремился осовременить историю, добавив больше динамики, жестокости и откровенных сцен.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Нил Маршалл
Нил Маршалл
Neil Marshall

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Судный день
Судный день драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше