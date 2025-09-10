Меню
Когда фильм «Орудия» выйдет в цифре?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Орудия» — американский мистический хоррор, мировая премьера которого состоялась 6 августа 2025 года. Картина, производственный бюджет которой составил $38 млн, снискала большую популярность и коммерческий успех. Так, кассовые сборы проекта достигли $251 млн, принеся создателям внушительную прибыль.

Когда состоится цифровой релиз «Орудий»?

На иностранных стримингах фильм стал доступен 9 сентября.

Кто автор фильма?

Режиссером и автором сценария выступает экс-комик Зак Креггер. Это его второй режиссерский проект после «Варвара» (2022), который тоже снискал всеобщее признание. Креггер пока берется исключительно за хорроры, но его авторский почерк также отличается остроумием и юмором, хотя в то же время он затрагивает в своих картинах серьезную проблематику.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Орудия
Орудия драма, ужасы, детектив
2025, США
7.0
