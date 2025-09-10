Когда фильм «Орудия» выйдет в цифре?

«Орудия» — американский мистический хоррор, мировая премьера которого состоялась 6 августа 2025 года. Картина, производственный бюджет которой составил $38 млн, снискала большую популярность и коммерческий успех. Так, кассовые сборы проекта достигли $251 млн, принеся создателям внушительную прибыль.
На иностранных стримингах фильм стал доступен 9 сентября.
Режиссером и автором сценария выступает экс-комик Зак Креггер. Это его второй режиссерский проект после «Варвара» (2022), который тоже снискал всеобщее признание. Креггер пока берется исключительно за хорроры, но его авторский почерк также отличается остроумием и юмором, хотя в то же время он затрагивает в своих картинах серьезную проблематику.
