Когда фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в России?

Когда фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в России?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 7 августа 2025
Наш ответ:

«Однажды в… Голливуде» — драматическая кинокартина, вышедшая в российский кинопрокат 8 августа 2019 года.

Напоминаем сюжет. Лос-Анджелес, конец 60-х. Актер Рик Далтон переживает закат карьеры и вместе с дублёром Клиффом Бутом ищет своё место в стремительно меняющемся Голливуде. Пока Рик играет в вестернах и пробует себя в итальянских фильмах, рядом с ним живёт новая звезда — актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански. На фоне реальной угрозы со стороны секты маньяка Чарльза Мэнсона, режиссер и сценарист фильма переписывает историю, превращая жестокую трагедию в кинематографичную фантазию с блестящими диалогами, тонкой ностальгией и неожиданной развязкой. Лента мгновенно стала культовой и полюбилась зрителям всего мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде комедия, драма
2019, США
7.0
