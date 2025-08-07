Когда фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в России?

Наш ответ:

«Однажды в… Голливуде» — драматическая кинокартина, вышедшая в российский кинопрокат 8 августа 2019 года.



Напоминаем сюжет. Лос-Анджелес, конец 60-х. Актер Рик Далтон переживает закат карьеры и вместе с дублёром Клиффом Бутом ищет своё место в стремительно меняющемся Голливуде. Пока Рик играет в вестернах и пробует себя в итальянских фильмах, рядом с ним живёт новая звезда — актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански. На фоне реальной угрозы со стороны секты маньяка Чарльза Мэнсона, режиссер и сценарист фильма переписывает историю, превращая жестокую трагедию в кинематографичную фантазию с блестящими диалогами, тонкой ностальгией и неожиданной развязкой. Лента мгновенно стала культовой и полюбилась зрителям всего мира.