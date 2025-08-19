Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда фильм «Морпехи» вышел в прокат в России?

Когда фильм «Морпехи» вышел в прокат в России?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Морпехи» — американский военный фильм, режиссером которого выступил знаменитый постановщик Сэм Мендес.

Синопсис гласит:

Сюжет разворачивается на фоне войны в Персидском заливе. Главный герой — морской пехотинец Энтони Суоффорд, происходящий из военной семьи. После прохождения суровой подготовки его отправляют на службу в горячую точку Ближнего Востока. Его ждет опасное задание, которое будет проходить под лучами палящего солнца.

Когда фильм «Морпехи» вышел в прокат в России

Кинокартина Мэндеса вышла в официальный российский прокат 19 января 2006 года.

Кто снимался в картине

Каст включает в себя огромное количество голливудских суперзвезд. Вот исполнители всех ключевых ролей:

Джейк Джилленхол, капрал Энтони «Суофф» Суоффорд
Питер Сарсгаард, капрал Алан Трой
Лукас Блэк, младший капрал Крис Крюгер
Джейми Фокс, штаб-сержант Сайкс
Скотт Макдональд, Ди Ай Фитч
Брайан Герати, рядовой Фергус О’Доннелл
Джейкоб Варгас, младший капрал Хуан Кортез

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морпехи
Морпехи драма, военный, боевик, комедия
2005, Германия / США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше