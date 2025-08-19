Когда фильм «Морпехи» вышел в прокат в России?

«Морпехи» — американский военный фильм, режиссером которого выступил знаменитый постановщик Сэм Мендес.
Синопсис гласит:
Сюжет разворачивается на фоне войны в Персидском заливе. Главный герой — морской пехотинец Энтони Суоффорд, происходящий из военной семьи. После прохождения суровой подготовки его отправляют на службу в горячую точку Ближнего Востока. Его ждет опасное задание, которое будет проходить под лучами палящего солнца.
Кинокартина Мэндеса вышла в официальный российский прокат 19 января 2006 года.
Каст включает в себя огромное количество голливудских суперзвезд. Вот исполнители всех ключевых ролей:
Джейк Джилленхол, капрал Энтони «Суофф» Суоффорд
Питер Сарсгаард, капрал Алан Трой
Лукас Блэк, младший капрал Крис Крюгер
Джейми Фокс, штаб-сержант Сайкс
Скотт Макдональд, Ди Ай Фитч
Брайан Герати, рядовой Фергус О’Доннелл
Джейкоб Варгас, младший капрал Хуан Кортез
