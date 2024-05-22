Когда фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в цифре?

Наш ответ:

Цифровой релиз фантастического блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится 4 июля на стрим-сервисе Max. Картина стартовал в зарубежных кинотеатрах 28 марта. Мировые сборы картины составляют $567 млн, что расценивается как успех. В этой связи в разработку уже запущено продолжение, хотя информации о нем пока почти нет.



Напомним, что «Новая империя» является очередной частью американской кинофраншизы под названием MonsterVerse, то есть «Вселенная монстров». Примечательно, что несколько ранее вышел японский фильм «Годзилла: Минус один», снискавший признание критиков и рядовых зрителей, однако этот проект не имеет отношения к «Вселенной монстров».