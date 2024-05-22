Меню
Когда фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в цифре?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 22 мая 2024
Наш ответ:

Цифровой релиз фантастического блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится 4 июля на стрим-сервисе Max. Картина стартовал в зарубежных кинотеатрах 28 марта. Мировые сборы картины составляют $567 млн, что расценивается как успех. В этой связи в разработку уже запущено продолжение, хотя информации о нем пока почти нет.

Напомним, что «Новая империя» является очередной частью американской кинофраншизы под названием MonsterVerse, то есть «Вселенная монстров». Примечательно, что несколько ранее вышел японский фильм «Годзилла: Минус один», снискавший признание критиков и рядовых зрителей, однако этот проект не имеет отношения к «Вселенной монстров».

Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
