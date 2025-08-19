Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда фильм «А зори здесь тихие» вышел в прокат в России?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«А зори такие тихие» — российская военная драма, посвященная событиям Великой отечественной войны.

Синопсис гласит:

Май 1942 года. В глухом месте, далеко от линии фронта, немецкий десант высаживается с задачей прорваться к Кировской железной дороге и Беломорско-Балтийскому каналу. Это не случайные солдаты, а отборные диверсанты из элиты СС. Противостоять им приходится старшине Васкову и пятерым молодым зенитчицам. На первый взгляд — всего лишь локальная стычка, но на самом деле решается судьба важнейшей транспортной артерии страны.

Когда фильм «А зори здесь тихие» вышел в прокат в России

В российских кинотеатрах картина стартовала 30 апреля 2015 года. Помимо полнометражной версии, была подготовлена и четырёхсерийная адаптация. Впервые на телевидении фильм показали 9 мая 2016 года на «Первом канале».

Что лежит в основе фильма

Кинокартина 2015 года является ремейком классического советского фильма «А зори здесь тихие…», вышедшего на киноэкраны в 1972 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие... военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие исторический, драма, военный
1972, СССР
8.0
