Когда «Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в цифре?

Наш ответ:

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — американский супергеройский блокбастер, входящий в киновселенную Marvel. Мировая премьера состоялась 22 июля 2025 года.

Когда фильм появится онлайн?

Официальная дата цифрового релиза «Фантастической четверки: Первые шаги» пока не анонсирована, но ожидается, что картина станет доступна на стриминге и физических носителях 23 сентября, но не позже 30 сентября.

Удался ли фильм?

Кассовые сборы проекта составляют $490,5 млн. При этом производственный бюджет составил $200 млн. На Rotten Tomatoes «Фантастическая четверка: Первые шаги» имеет 87% «свежести» на основе 387 рецензий профессиональных критиков. Аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 91%.