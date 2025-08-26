Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда «Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в цифре?

Когда «Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в цифре?

Олег Скрынько 26 августа 2025 Дата обновления: 26 августа 2025
Наш ответ:

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — американский супергеройский блокбастер, входящий в киновселенную Marvel. Мировая премьера состоялась 22 июля 2025 года.

Когда фильм появится онлайн?

Официальная дата цифрового релиза «Фантастической четверки: Первые шаги» пока не анонсирована, но ожидается, что картина станет доступна на стриминге и физических носителях 23 сентября, но не позже 30 сентября.

Удался ли фильм?

Кассовые сборы проекта составляют $490,5 млн. При этом производственный бюджет составил $200 млн. На Rotten Tomatoes «Фантастическая четверка: Первые шаги» имеет 87% «свежести» на основе 387 рецензий профессиональных критиков. Аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 91%.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше