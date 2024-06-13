Меню
Когда цифровой релиз фильма «Планета обезьян: Новое царство»?

Олег Скрынько 13 июня 2024 Дата обновления: 13 июня 2024
Наш ответ:

«Планета обезьян: Новое царство» — очередная часть научно-фантастической франшизы «Планета обезьян». Премьера в кинотеатрах состоялась 8 мая 2024 года. В мировом прокате фильм собрал $361 млн. Дата цифрового релиза на данный момент не анонсирована. Как показывает практика, крупные фильмы студии 20th Century обычно появляются на Hulu и/или Disney+ спустя несколько месяцев после старта в кинотеатрах. Как правило, чем успешнее фильм в прокате, тем позже он появляется в онлайн-кинотеатрах. Несколько раньше происходит релиз в формате «видео по запросу» (VOD) — обычно это происходит спустя 45 дней, но точный отрезок тоже зависит от бокс-офиса. Таким образом, согласно подсчетам Forbes, наиболее ранняя предполагаемая дата цифровой премьеры «Планеты обезьян: Новое царство» — 24 июня. Впрочем, не исключено, что придется ждать до середины июля, середины августа или даже осени.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Планета обезьян: Новое царство
Планета обезьян: Новое царство боевик, фантастика
2024, США
7.0
