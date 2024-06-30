Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда цифровой релиз фильма «Майор Гром: Игра»?

Когда цифровой релиз фильма «Майор Гром: Игра»?

Олег Скрынько 30 июня 2024 Дата обновления: 30 июня 2024
Наш ответ:

Российский супергеройский блокбастер «Майор Гром: Игра» стартовал в прокате 23 мая. На данный момент фильм продолжает идти в кинотеатрах, так что дата цифрового релиза пока не анонсирована. Обычно на стриминге новые картины появляются через два месяца после театральной премьеры, поэтому ожидается, что «Майор Гром: Игра» станет доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в середине июля. На данный момент кассовые сборы фильма составляют 523 млн рублей, что меньше суммы, на которую рассчитывали создатели. В этой связи продюсер Михаил Китаев заявил, что «Игра» может оказаться последним фильмом в рамках саги об Игоре Громе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Майор Гром: Игра
Майор Гром: Игра боевик, приключения
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше