Когда цифровой релиз фильма «Майор Гром: Игра»?

Российский супергеройский блокбастер «Майор Гром: Игра» стартовал в прокате 23 мая. На данный момент фильм продолжает идти в кинотеатрах, так что дата цифрового релиза пока не анонсирована. Обычно на стриминге новые картины появляются через два месяца после театральной премьеры, поэтому ожидается, что «Майор Гром: Игра» станет доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в середине июля. На данный момент кассовые сборы фильма составляют 523 млн рублей, что меньше суммы, на которую рассчитывали создатели. В этой связи продюсер Михаил Китаев заявил, что «Игра» может оказаться последним фильмом в рамках саги об Игоре Громе.
