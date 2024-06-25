Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда будет фильм «Непослушники 4»?

Олег Скрынько 25 июня 2024 Дата обновления: 25 июня 2024
Наш ответ:

«Непослушник» — серия российских комедийных драм о перевоспитании, которая состоит из трех фильмов. Оригинальный «Непослушник» и «Непослушник 2» вышли в 2022 году, тогда как триквел «Непослушники» стартовал в кинотеатрах 6 июня 2024 года. На данный момент никакой информации о потенциальной четвертой части нет. Вполне вероятно, что франшиза останется трилогией.

Согласно данным ЕАИС, первый «Непослушник» собрал в прокате 303 млн рублей, второй — 518 млн, тогда как на счету «Непослушников» на данный момент лишь 186 млн. Третья часть по-прежнему идет в кинотеатрах, но, судя по всему, ей не удастся превзойти предшественников. Это тоже является веским аргументом в пользу того, что продюсеры, скорее всего, примут решение завершить эту историю.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Непослушники
Непослушники комедия
2024, Россия
6.0
Непослушник 2
Непослушник 2 комедия
2022, Россия
6.0
Непослушник
Непослушник комедия
2021, Россия
6.0
Николай Сурду 15 января 2025, 23:32
3 фильма про Непослушников получилась сакральной.И смех,и слезы,и молитва за героев,это все было при просмотре.В высшей степени духовно все на экране.
Пересматриваю часто эти 3 фильма,и каждый раз испытываю радость.
Актеры все на высоте.
Этот фильм,обьединяет в душе самое светлое и доброе,прощение,милость,любовь и веру в Бога.
Очень хотелось бы видеть дальше похождения Димонстра.И конечно же,нужен только позитив,(никаких разводов героев),Пусть люди радуються счастью их любимых...
Было бы интересно,если бы сын Димонстра,через время,подружился с Дашей(дочерью Черного),и вместе бы совершили чтото.....
Удачи,мира и любви!
15 января 2025, 23:32 Ответить
