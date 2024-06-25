Когда будет фильм «Непослушники 4»?

Наш ответ:

«Непослушник» — серия российских комедийных драм о перевоспитании, которая состоит из трех фильмов. Оригинальный «Непослушник» и «Непослушник 2» вышли в 2022 году, тогда как триквел «Непослушники» стартовал в кинотеатрах 6 июня 2024 года. На данный момент никакой информации о потенциальной четвертой части нет. Вполне вероятно, что франшиза останется трилогией.



Согласно данным ЕАИС, первый «Непослушник» собрал в прокате 303 млн рублей, второй — 518 млн, тогда как на счету «Непослушников» на данный момент лишь 186 млн. Третья часть по-прежнему идет в кинотеатрах, но, судя по всему, ей не удастся превзойти предшественников. Это тоже является веским аргументом в пользу того, что продюсеры, скорее всего, примут решение завершить эту историю.