Кем был отец Кевина Маккалистера в фильме "Один дома"?

Наш ответ:

Отец Кевина Маккалистера из фильма «Один дома» остаётся загадкой, поскольку в фильме не указана конкретная профессия этого персонажа. Тем не менее, в официальной книге, написанной Тоддом Штрассером, отец Кевина представлен как успешный бизнесмен, хотя его конкретная деятельность не раскрыта. В фильме также не даются подробности о профессии Питера Маккалистера, что оставляет пространство для множества интерпретаций.

Некоторые поклонники предположили, что Питер мог работать в сфере рекламы или финансов, что бы объяснило его способность содержать большую семью и позволить себе роскошный дом. Кроме того, популярная теория утверждает, что он мог быть участником мафиозной группировки, но эта версия не имеет официального подтверждения.

Что касается матери Кевина, то в некоторых источниках говорится, что она была модельером, что подтверждается манекенами, появляющимися в доме Маккалистеров, но точной информации о её профессии также нет.

Сколько должны зарабатывать родители Кевина из «Один дома»?

По мнению экономистов, дом семьи Маккалистеров в фильме находится в одном из самых престижных районов Чикаго. В 1990 году его стоимость позволяла себе только 1% самых богатых семей города. Ожидаемый доход семьи, способной приобрести такой дом, составлял около $305 тыс. в год (на сегодняшний день это эквивалентно приблизительно $730 тыс.). Это соответствует статусу семьи среднего класса, но не самых богатых жителей города.

Сколько денег потратил Кевин в «Один дома 2»?

В фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» Кевин Маккалистер тратит значительные суммы денег, находясь в одиночестве в Нью-Йорке. Основной источник его финансов — деньги, которые он берет с собой, путешествуя с банковской карточкой.

В конце фильма показан счет отеля за дополнительные расходы Кевина, но для современного зрителя трудно оценить их стоимость. Было подсчитано, сколько бы Кевин потратил на свои каникулы в Нью-Йорке сегодня. Проживание в отеле The Plaza, прокат фильмов, доставка еды, аренда лимузина и покупки в магазине составили бы около 3200 долларов. С учетом инфляции расходы на еду и благотворительность значительно возросли (приблизительно сумма бы равна 7700 долларов).