Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какую часть "Елок" снимали в Тюмени?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

В Тюмени проходили съёмки восьмой части фильма «Ёлки». Этот город стал первым, где были показаны кадры нового фильма. Съёмки велись в Тюмени и Тобольске, и для этого в город привозили известных телезвезд, которые долго оставались в секретности, пока Ольга Бузова не выложила видео на фоне городского пейзажа. Съёмки охватывали множество локаций, включая тюменский и тобольский аэропорты, Верхний Бор, Распутинские бани и чум.

Процесс съёмок не ограничивался только городом, и в проекте участвовали более 200 местных жителей, которых можно будет увидеть в кадре. Режиссёр Яков Юровицкий отметил, что Тюмень стала самой "локационной" частью фильма, так как съёмки прошли на двенадцати различных локациях, в отличие от предыдущих частей, где использовались однотипные места.

Сценарий фильма постоянно переписывался, добавлялись новые детали и линии, пока конечный результат не устроил обе стороны. В итоге Тюмень и её жители сыграли важную роль в создании новеллы, а также стали важным элементом продвижения региона как туристического продукта.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Елки 8
Елки 8 комедия
2021, Россия
3.0
