Какой возраст Нины Дорошиной в фильме «Любовь и голуби»?

Съемки легендарного фильма «Любовь и голуби» проходили в 1984 году, когда Нине Дорошиной было 50 лет. Интересно, что роль Нади актриса исполнила еще раньше – в 1982 году на сцене театра «Современник». Спектакль был основан на одноименной пьесе Владимира Гуркина. Именно после просмотра театральной постановки с Дорошиной в главной роли Владимир Меньшов загорелся идеей снять фильм. Его поразила игра Нины Михайловны, а также реакция зала – зрители то смеялись в голос над комедийными моментами, то плакали, сопереживая героям. Сама же Нина Дорошина, принимая приглашение сниматься в экранизации, опасалась, что после выхода кинокартины интерес зрителей к спектаклю упадет.
Однако этого не случилось, постановка «Любовь и голуби» шла в «Современнике» еще долгие годы.
