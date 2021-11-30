Меню
Какой возраст Нины Дорошиной в фильме «Любовь и голуби»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки легендарного фильма «Любовь и голуби» проходили в 1984 году, когда Нине Дорошиной было 50 лет. Интересно, что роль Нади актриса исполнила еще раньше – в 1982 году на сцене театра «Современник». Спектакль был основан на одноименной пьесе Владимира Гуркина. Именно после просмотра театральной постановки с Дорошиной в главной роли Владимир Меньшов загорелся идеей снять фильм. Его поразила игра Нины Михайловны, а также реакция зала – зрители то смеялись в голос над комедийными моментами, то плакали, сопереживая героям. Сама же Нина Дорошина, принимая приглашение сниматься в экранизации, опасалась, что после выхода кинокартины интерес зрителей к спектаклю упадет.

Однако этого не случилось, постановка «Любовь и голуби» шла в «Современнике» еще долгие годы.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
