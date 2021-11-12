Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой виски пьют в фильме «Джентльмены» Гая Ричи?

Какой виски пьют в фильме «Джентльмены» Гая Ричи?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Герои одиннадцатой по счету картины Гая Ричи отдают предпочтение шотландскому односолодовому виски Glenfarclas, посвященному Джорджу Гранту. Грант – представитель шестого поколения владельцев дистиллерии Glenfarclas. Появление в «Джентльменах» напитка именно этой марки неслучайно. По словам официальных представителей производства, Ричи – близкий друг семейства Грант и горячий поклонник Glenfarclas, не раз лично посещавший шотландскую винокурню. В кадре персонажи распивают выдержанный Glenfarclas 1976 года, бутылка которого стоит около 2000 фунтов стерлингов.

До России доехали всего 12 бутылок этого релиза, но и они были моментально распроданы.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены
Джентльмены боевик, криминал
2020, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше