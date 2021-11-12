Какой виски пьют в фильме «Джентльмены» Гая Ричи?

Герои одиннадцатой по счету картины Гая Ричи отдают предпочтение шотландскому односолодовому виски Glenfarclas, посвященному Джорджу Гранту. Грант – представитель шестого поколения владельцев дистиллерии Glenfarclas. Появление в «Джентльменах» напитка именно этой марки неслучайно. По словам официальных представителей производства, Ричи – близкий друг семейства Грант и горячий поклонник Glenfarclas, не раз лично посещавший шотландскую винокурню. В кадре персонажи распивают выдержанный Glenfarclas 1976 года, бутылка которого стоит около 2000 фунтов стерлингов.
До России доехали всего 12 бутылок этого релиза, но и они были моментально распроданы.
