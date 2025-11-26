Какой сюжет у фильма «Пять ночей с Фредди»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 ноября 2025 Дата обновления ответа: 26 ноября 2025

«Пять ночей с Фредди» — популярный ужастик, вышедший на экраны в 2023 году и сразу же полюбившийся поклонникам жанра. Напоминаем, о чем он.

История посвящена Майку Шмидту — неудачнику, чья жизнь летит под откос. Из-за тяжёлого невроза и преследующих его кошмаров он не может удержаться ни на одной работе, а его личная жизнь — полный ноль. Ситуация усугубляется после смерти матери, когда на его плечи ложится забота о младшей сестре Эбби. Теперь он изо всех сил пытается сохранить опекунство, иначе девочку заберут в приют.

Корень всех бед Майка кроется в детской травме: много лет назад на его глазах неизвестный похитил младшего брата, и это воспоминание до сих пор живёт в его кошмарах. В отчаянии он соглашается на последнее, на что способен — работу ночным сторожем в заброшенном семейном ресторане «Freddy Fazbear’s Pizza».

Это место давно закрыто, но его жуткие обитатели — гигантские аниматронные куклы-маскота — так и остались пылиться в темноте. С первой же ночи Майк понимает, что оказался в ловушке собственных страхов. Кошмары о похищении брата возвращаются с новой силой, становясь всё более яркими и пугающими. Вскоре он начинает подозревать, что это не просто случайность, и зловещие секреты старой пиццерии напрямую связаны с тайной исчезновения его брата.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди ужасы
2023, США
7.0
