Какой следующий фильм после «Черной вдовы» по хронологии «Марвел»?

События фильма «Черная вдова» можно разбить на три части. Согласно прямой хронологии, первая часть событий происходит примерно в одно время с событиями картины «Капитан Марвел» (линия 1995 года). Основная часть фильма идет параллельно с событиями картин «Первый мститель: Противостояние», «Черная пантера» и «Человек-паук: Возвращение домой» (2016 год). Таким образом, следующим по хронологии фильмом можно считать основную часть сюжета «Доктора Стрэнджа».
В действительности фильмы франшизы выходят не в хронологическом порядке, а следующим фильмом киновселенной станет картина «Шан-Чи и легенда десяти колец».
