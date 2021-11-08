Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой следующий фильм после «Черной вдовы» по хронологии «Марвел»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

События фильма «Черная вдова» можно разбить на три части. Согласно прямой хронологии, первая часть событий происходит примерно в одно время с событиями картины «Капитан Марвел» (линия 1995 года). Основная часть фильма идет параллельно с событиями картин «Первый мститель: Противостояние», «Черная пантера» и «Человек-паук: Возвращение домой» (2016 год). Таким образом, следующим по хронологии фильмом можно считать основную часть сюжета «Доктора Стрэнджа».

В действительности фильмы франшизы выходят не в хронологическом порядке, а следующим фильмом киновселенной станет картина «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чёрная Вдова
Чёрная Вдова фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец фэнтези, боевик, комедия
2021, США
7.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Черная Пантера
Черная Пантера драма, боевик, фантастика
2018, США
7.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж фэнтези, приключения
2016, США
8.0
