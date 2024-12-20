Какой самый худший поступок совершил Драко Малфой?

Наш ответ:

Драко Малфой, один из центральных антагонистов серии «Гарри Поттер», совершил множество ошибок и проступков, которые варьировались от детской несдержанности до более серьёзных деяний. Несмотря на это, его персонаж вызывает интерес благодаря его неоднозначности, внутренним конфликтам и возможности искупления.

Киноафиша собрала в отдельный список худшие поступки Драко:

1. Купил себе место в команде по квиддичу

Драко использовал богатство своего отца, чтобы попасть в команду ловцов. Люциус Малфой купил всей команде Слизерина лучшие метлы Nimbus 2001, что обеспечило Драко место в команде. Это показывает, как он привык использовать привилегии, чтобы добиваться желаемого.

2. Издевательства над другими студентами

Драко не упускал случая унизить менее популярных или уязвимых студентов, включая Невилла Долгопупса. Он использовал свою привилегированность, чтобы чувствовать превосходство, что проистекало, возможно, из его собственных комплексов.

3. Угрозы троице, особенно Гермионе

Драко не только дразнил Гарри, Рона и Гермиону, но и открыто угрожал им физическим насилием. Один из самых шокирующих эпизодов – на чемпионате мира по квиддичу, когда он сказал Гермионе, что она может закончить, как маглы, что было отвратительным и оскорбительным высказыванием.

4. Издевательства над семьёй Уизли

Драко насмехался над Роном за его бедность и большую семью, что особенно задело Рона, уязвимого по этим вопросам. Также он неоднократно оскорблял саму семью Уизли, называя их бедными и недостойными своего места в магическом обществе.

5. Оскорбления Гермионы («грязнокровка»)

Драко часто называл Гермиону уничижительным термином «грязнокровка», показывая свои предрассудки против маглорожденных волшебников. Эти слова были особенно болезненны, так как несли в себе ненависть и дискриминацию, характерные для его воспитания.

6. Попытка уволить Хагрида и казнить Клювокрыла

В третьей книге Драко, получив небольшую травму из-за Клювокрыла, использовал влияние отца, чтобы добиться увольнения Хагрида с должности преподавателя. Он также настаивал на казни Клювокрыла, что подчеркивает его жестокость и отсутствие сочувствия.

7. Вступление в Инспекционную дружину

Во время пятого года обучения Драко с энтузиазмом присоединился к Инспекционной дружине под руководством Амбридж. Он использовал своё положение, чтобы следить за другими студентами и помогать преследовать тех, кто выступал против жестокой власти Амбридж.

8. Попытки убить Дамблдора

В шестой книге Драко был вынужден выполнять поручение Волан-де-Морта, заключавшееся в убийстве Дамблдора. Хотя он был под давлением и внутренне сопротивлялся этому, его действия всё же поставили под угрозу жизнь многих, включая невинных людей.

9. Вступление в ряды Пожирателей смерти

Драко официально стал Пожирателем смерти, что укрепило его связь с Волан-де-Мортом и идеологией чистоты крови. Хотя он явно не был рад этому, его участие в движении добавило ему ответственности за происходящие ужасы.

10. Попытка захватить Гарри во время битвы за Хогвартс

Несмотря на некоторые изменения в характере, во время битвы за Хогвартс Драко пытался поймать Гарри, что говорит о том, что его путь искупления ещё не был завершён.

Какой самый худший поступок совершил Драко Малфой?

Ответ на этот вопрос зависит от вашей точки зрения. Для кого-то самым худшим может быть вступление в ряды Пожирателей смерти, для других – унижения Гермионы с использованием оскорбительного термина «грязнокровка». Однако можно утверждать, что его попытка убить Дамблдора была морально самым тяжёлым и опасным его поступком, последствия которого затронули многих людей.



Драко Малфой — противоречивый персонаж, который балансирует между злом и возможностью искупления. Его поступки часто продиктованы его воспитанием, страхом перед Волан-де-Мортом и семейным давлением. Многие из его проступков кажутся непростительными, но он также показал проблески человечности, что делает его одним из самых сложных и интересных антагонистов в серии.

