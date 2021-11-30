Какой роддом снимали в фильме «Москва слезам не верит»?

Финальные кадры первой серии снимали на пороге московского родильного дома № 25, расположенного неподалеку от станции «Воробьевы горы». Поскольку действие фильма «Москва слезам не верит» начинается в 1950-е, создатели целенаправленно искали роддом, который уже существовал в те годы. 25-й родильный дом, открытый в 1958 году, подходил идеально. Некоторые сотрудники учреждения попали в кадр – например, одна из медсестер во время просмотра картины узнала себя в окне третьего этажа.
В 2020 году один из московских порталов разработал онлайн-гид по местам съемок оскароносного фильма Владимира Меньшова, и родильный дом на улице Фотиевой, 6, стал одним из пунктов на виртуальной карте.
