Какой роддом снимали в фильме «Москва слезам не верит»?

Какой роддом снимали в фильме «Москва слезам не верит»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Финальные кадры первой серии снимали на пороге московского родильного дома № 25, расположенного неподалеку от станции «Воробьевы горы». Поскольку действие фильма «Москва слезам не верит» начинается в 1950-е, создатели целенаправленно искали роддом, который уже существовал в те годы. 25-й родильный дом, открытый в 1958 году, подходил идеально. Некоторые сотрудники учреждения попали в кадр – например, одна из медсестер во время просмотра картины узнала себя в окне третьего этажа.

В 2020 году один из московских порталов разработал онлайн-гид по местам съемок оскароносного фильма Владимира Меньшова, и родильный дом на улице Фотиевой, 6, стал одним из пунктов на виртуальной карте.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
