Какой праздник показан в фильме «Отпуск по обмену»?

«Отпуск по обмену» — американский ромком, вышедший в 2006 году. В оригинале фильм называется The Holiday, то есть «Каникулы». Основное действие разворачивается в преддверии Рождества, на Рождество и после Рождества. Заканчивается же картина тем, что счастливые главные герои впервые собираются вместе в канун Нового года. По сюжету не знакомые друг с другом англичанка и американка, которые переживают болезненный разрыв со своими возлюбленными, решают на рождественский период обменяться домами. Таким образом, Айрис оказывается в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, а Аманда перебирается в домик в деревне близ Лондона.
