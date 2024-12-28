Меню
Какой праздник показан в фильме «Отпуск по обмену»?

Какой праздник показан в фильме «Отпуск по обмену»?

Олег Скрынько 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Отпуск по обмену» — американский ромком, вышедший в 2006 году. В оригинале фильм называется The Holiday, то есть «Каникулы». Основное действие разворачивается в преддверии Рождества, на Рождество и после Рождества. Заканчивается же картина тем, что счастливые главные герои впервые собираются вместе в канун Нового года. По сюжету не знакомые друг с другом англичанка и американка, которые переживают болезненный разрыв со своими возлюбленными, решают на рождественский период обменяться домами. Таким образом, Айрис оказывается в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, а Аманда перебирается в домик в деревне близ Лондона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отпуск по обмену
Отпуск по обмену мелодрама, комедия
2006, США
7.0
