Какой Кремль показали в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

“Иван Васильевич меняет профессию” по праву считается одним из самых культовых фильмов советского кинематографа. Неудивительно, что зрителей до сих пор интересуют детали съёмок этой замечательной киноленты. Сцены, в которых показывали крепость в кинокартине “Иван Васильевич меняет профессию”, происходили в городе Ростове, а достопримечательность “исполнил” Ростовский кремль, который был возведен в 1650 - 1680 годах. И было это уже после периода правления Ивана Грозного. В съемках массовых сцен поучаствовало много жителей Ростова. А вот все внутренние убранства палат государя были отсняты на студии “Мосфильм”.
Многие из этих сцен особенно запомнились зрителям.
