Какой композитор написал музыку к фильму «Служебный роман»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Музыку к фильму написал Андрей Петров. В общей сложности композитор сочинил мелодии к 14 картинам Эльдара Рязанова, «Служебный роман» стал четвертой по счету совместной работой – до него были «Берегись автомобиля» (1966), «Зигзаг удачи» (1968), «Старики-разбойники» (1971). Петров мог написать саундтрек и к «Иронии судьбы, или С легким паром!», однако в тот момент он как раз сочинял оперу «Петр Первый» и скрепя сердце отказал режиссеру. Зато над «Служебным романом» тандем Рязанов-Петров снова работал вместе. По словам Алисы Фрейндлих, песни Андрея Петрова «пленяют слушателей и остаются в памяти».

Композиции из «Служебного романа» быстро стали хитами, а пластинка – настоящим бестселлером.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
