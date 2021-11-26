Какой композитор написал музыку к фильму «Служебный роман»?

Музыку к фильму написал Андрей Петров. В общей сложности композитор сочинил мелодии к 14 картинам Эльдара Рязанова, «Служебный роман» стал четвертой по счету совместной работой – до него были «Берегись автомобиля» (1966), «Зигзаг удачи» (1968), «Старики-разбойники» (1971). Петров мог написать саундтрек и к «Иронии судьбы, или С легким паром!», однако в тот момент он как раз сочинял оперу «Петр Первый» и скрепя сердце отказал режиссеру. Зато над «Служебным романом» тандем Рязанов-Петров снова работал вместе. По словам Алисы Фрейндлих, песни Андрея Петрова «пленяют слушателей и остаются в памяти».
Композиции из «Служебного романа» быстро стали хитами, а пластинка – настоящим бестселлером.
Авторизация по e-mail