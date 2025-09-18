Наш ответ:

«Назад в будущее» — культовая фантастическая трилогия, ставшая неотъемлемой частью мировой поп-культуры.

Синопсис гласит:

Подросток Марти МакФлай случайно оказывается в 1955 году благодаря машине времени, созданной эксцентричным учёным Доктором Брауном. Там он встречает своих родителей в юности и неожиданно вмешивается в ход событий. Теперь Марти должен помочь им влюбиться друг в друга, иначе его собственное будущее окажется под угрозой.

Какой год в будущем в фильме «Назад в будущее»





В культовой трилогии «Назад в будущее» герои несколько раз перемещаются по временной линии. Если первая часть отправляет Марти МакФлая и Дока Брауна в 1955 год, то во второй фильме машина времени уносит их уже в будущее. Там они оказываются в 2015 году — времени, которое на момент выхода картины казалось невероятно фантастическим. Летающие автомобили, доски-ховерборды, автоматическая шнуровка кроссовок, трёхмерные рекламные голограммы — всё это показывало зрителям версию мира через три десятилетия вперёд. Именно этот год стал знаковым символом будущего в истории кино.