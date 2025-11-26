Какой бюджет у первой части «Пять ночей с Фредди»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 ноября 2025 Дата обновления ответа: 26 ноября 2025

«Пять ночей с Фредди» - экранизация одноименной видеоигры, популярной во всем мире.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» обошлась авторам в довольно скромную сумму — 20 миллионов долларов.

Для Голливуда это считается небольшим, даже низкобюджетным фильмом, особенно для проекта с такой громкой игровой основой. Основные расходы, скорее всего, ушли на создание сложного грима и аниматроников аниматронных персонателей, которые являются главной фишкой франшизы, а не на спецэффекты или дорогих актеров.

Этот скромный бюджет в итоге окупился с лихвой, учитывая огромные сборы фильма.

О чем рассказывается в фильме

Майк изо всех сил пытается оставить младшую сестру у себя, и ради этого ему приходится устроиться на жуткую работу ночным сторожем в заброшенной пиццерии «Freddy Fazbear’s Pizza». Место это мрачное, а главное — оно напрямую связано с самым ужасным событием его жизни: годы назад на его глазах похитили младшего брата. Теперь кошмары о том дне возвращаются, но уже здесь, среди обветшалых аниматроников, Майк начинает вспоминать новые детали. Похоже, эта пиццерия скрывает ключ к разгадке старой тайны.

Пять ночей с Фредди
