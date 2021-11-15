Какой бюджет у фильмов серии «Звездные войны»?

Фильмы франшизы «Звездные войны» с самого начала отличались большими бюджетами, но всегда окупались в прокате. Первый фильм серии – «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» 1977 года – обошелся создателям в 11 миллионов долларов (при производственном бюджете в 8 миллионов). Бюджет последующих картин оригинальной трилогии вырос: 18 и 32 миллиона за V и VI эпизоды соответственно. Трилогия приквелов (I-III эпизоды), снятая на рубеже XX-XXI веков, стоила существенно дороже – каждый из фильмов обошелся примерно в 110 миллионов. Бюджеты последующих фильмов перевалили за 250 миллионов, а самой дорогой стала картина «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» с бюджетом в 317 миллионов долларов.
Самым кассово провальным можно назвать спин-офф «Хан Соло. Звездные войны: Истории», который при бюджете в 275 миллионов собрал в прокате лишь 393 миллиона.
