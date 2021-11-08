Какой бюджет у фильмов серии «Гарри Поттер»?

Меню
Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Фильмы серии «Гарри Поттер» являются высокобюджетными, на создание каждого из них было потрачено не менее 100 миллионов долларов. Самым дорогим является шестой фильм франшизы, стоивший студии Warner Bros. 250 миллионов долларов (10-е место в списке самых дорогих фильмов за всю историю). На производство восьми фильмов о Гарри Поттере и двух фильмов серии «Фантастические твари» было потрачено более полутора миллиардов долларов.

Кассовые сборы от картин по всему миру превысили 9 миллиардов долларов, что ставит «Гарри Поттера» на третье место в списке самых прибыльных кинофраншиз.

