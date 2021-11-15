Какой бюджет у фильмов серии «Форсаж»?

По мере выхода новых фильмов бюджет серии «Форсаж» лишь рос. Бюджет первой картины составил 38 миллионов долларов, бюджет последней на текущий момент девятой ленты – более двухсот миллионов. Самым дорогим является «Форсаж-8», стоивший 250 миллионов. Суммарный бюджет всех частей на 2021 год составил более 1,2 миллиарда долларов, которые заработали в прокате почти 5,9 миллиарда.
Примечательно, что самой кассово успешной стала седьмая часть франшизы, во время съемок которой погиб исполнитель главной роли Пол Уокер, – фильм заработал более 1,5 миллиарда долларов.
