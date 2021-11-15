Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильмов серии «Форсаж»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По мере выхода новых фильмов бюджет серии «Форсаж» лишь рос. Бюджет первой картины составил 38 миллионов долларов, бюджет последней на текущий момент девятой ленты – более двухсот миллионов. Самым дорогим является «Форсаж-8», стоивший 250 миллионов. Суммарный бюджет всех частей на 2021 год составил более 1,2 миллиарда долларов, которые заработали в прокате почти 5,9 миллиарда.

Примечательно, что самой кассово успешной стала седьмая часть франшизы, во время съемок которой погиб исполнитель главной роли Пол Уокер, – фильм заработал более 1,5 миллиарда долларов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 10
Форсаж 10 боевик, криминал
2023, США
6.0
Форсаж 9
Форсаж 9 боевик, криминал
2021, США
6.0
Форсаж 8
Форсаж 8 боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Форсаж 6
Форсаж 6 боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
Форсаж 5 боевик, приключения
2011, США
7.0
Форсаж 4
Форсаж 4 боевик
2009, США
7.0
