Какой бюджет у фильма «Война будущего»?

Бюджет фантастического боевика, выпущенного в июле 2021 года на Amazon Prime Video, составил $200 000 000. Интересно, что изначально фильм должен был называться иначе – «Призрачный призыв» (Ghost Draft). Действие картины разворачивается в 2022 году. В самый разгар чемпионата по футболу на поле появляется делегация из будущего. Незнакомцы заявляют, что через 30 лет планету атакуют пришельцы из космоса. Человеческая армия несет колоссальные потери. Принято решение отправить десант в прошлое для принудительного призыва солдат. Среди новобранцев оказывается бывший военный Дэн Форестер.
Во время высадки в будущее происходит ошибка, и Дэн оказывается в другом месте…
