Какой бюджет у фильма «Титаник»?

Наш ответ:

Бюджет фильма Титаник составил 200 миллионов долларов, что сделало картину самой дорогой из тех, что снимались в ХХ веке, хотя до съемок режиссер Джеймс Кэмерон заявлял, что уложится в 80 миллионов, а студия 20th Century Fox планировала потратить до 135 миллионов. Примечательно, что итоговый бюджет фильма больше, чем стоимость строительства самого корабля «Титаник», которое обошлось в 150 миллионов по курсу 1997 года, когда фильм вышел в прокат. Если бы фильм провалился в прокате, то студия бы обанкротилась, однако «Титаник» установил рекорд по сборам, первым преодолев рубеж в миллиард долларов.