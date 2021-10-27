Меню
Какой бюджет у фильма «Титаник»?

Какой бюджет у фильма «Титаник»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Бюджет фильма Титаник составил 200 миллионов долларов, что сделало картину самой дорогой из тех, что снимались в ХХ веке, хотя до съемок режиссер Джеймс Кэмерон заявлял, что уложится в 80 миллионов, а студия 20th Century Fox планировала потратить до 135 миллионов. Примечательно, что итоговый бюджет фильма больше, чем стоимость строительства самого корабля «Титаник», которое обошлось в 150 миллионов по курсу 1997 года, когда фильм вышел в прокат. Если бы фильм провалился в прокате, то студия бы обанкротилась, однако «Титаник» установил рекорд по сборам, первым преодолев рубеж в миллиард долларов.

С общими сборами в 1,8 млрд фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа и удерживал это достижение на протяжении 12 лет. 

