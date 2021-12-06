Меню
Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Фильм австралийского режиссера и актера Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» имел большой успех у публики и критиков, заработав в международном прокате более 170 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов: хотя ему не удалось избежать типичных клише экшен-комедий, сильный актерский состав с лихвой возместил все недостатки сюжета. Однако у сиквела, новой картины «Телохранитель жены киллера», дела пошли не так хорошо, как у предшественника. На съемки продолжения своего хита Хьюзу выделили 70 миллионов долларов, но никто из зрителей не понял, куда ушли эти деньги: в плане зрелищности фильм ничем не отличался от предыдущего, но гэги стали еще менее смешными, а дуэт Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона растерял всю свою химию.

По итогу картина вышла совершенно заурядной и вполне заслуженно провалилась в прокате, не окупив даже свой производственный бюджет.

 

Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера боевик, комедия
2021, США
6.0
