Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?

Наш ответ:

Фильм австралийского режиссера и актера Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» имел большой успех у публики и критиков, заработав в международном прокате более 170 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов: хотя ему не удалось избежать типичных клише экшен-комедий, сильный актерский состав с лихвой возместил все недостатки сюжета. Однако у сиквела, новой картины «Телохранитель жены киллера», дела пошли не так хорошо, как у предшественника. На съемки продолжения своего хита Хьюзу выделили 70 миллионов долларов, но никто из зрителей не понял, куда ушли эти деньги: в плане зрелищности фильм ничем не отличался от предыдущего, но гэги стали еще менее смешными, а дуэт Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона растерял всю свою химию.