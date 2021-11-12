Меню
Какой бюджет у фильма Нолана «Довод»?

Какой бюджет у фильма Нолана «Довод»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Бюджет «Довода» британского режиссера Кристофера Нолана составил 205 миллионов долларов без учета трат на маркетинговую кампанию, сделав таким образом этот научно-фантастический боевик официально вторым после «Аватара» Джеймса Кэмерона ($237 000 000) крупнобюджетным оригинальным фильмом за десятилетие 2010-2020 гг. В одном из интервью режиссер поделился, что «Довод» – наиболее масштабная лента в его кинокарьере.

Для сравнения можно вспомнить, что бюджеты предыдущих проектов Нолана, включая трилогию о Бэтмене, «Интерстеллар» и «Начало», варьировались в пределах от 150 до 180 миллионов долларов.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Довод
Довод фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
7.0
