Какой бюджет у фильма Нолана «Довод»?

Бюджет «Довода» британского режиссера Кристофера Нолана составил 205 миллионов долларов без учета трат на маркетинговую кампанию, сделав таким образом этот научно-фантастический боевик официально вторым после «Аватара» Джеймса Кэмерона ($237 000 000) крупнобюджетным оригинальным фильмом за десятилетие 2010-2020 гг. В одном из интервью режиссер поделился, что «Довод» – наиболее масштабная лента в его кинокарьере.
Для сравнения можно вспомнить, что бюджеты предыдущих проектов Нолана, включая трилогию о Бэтмене, «Интерстеллар» и «Начало», варьировались в пределах от 150 до 180 миллионов долларов.
