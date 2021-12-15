Какой бюджет у фильма «Майор Гром: Чумной доктор»?

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» является одним из самых масштабных и дорогих в истории российского кинематографа: его бюджет составил 600 миллионов рублей. Помимо долгих и трудоемких съемок (фильм был снят за 84 съемочных дня – крайне долгий период даже для блокбастера), эти средства ушли на создание сложнейшего костюма Чумного доктора, полную реконструкцию ларька с любимой шаурмой майора Игоря Грома, а также на написание более 13 вариантов сценария и запись специального саундтрека с использованием уникальных музыкальных инструментов. Кроме того, солидную часть бюджета «съел» гонорар для звездной актрисы Любови Аксеновой.
Не смотря на затраты, фильм не окупился в прокате, хотя был успешно продан за рубеж.
Авторизация по e-mail