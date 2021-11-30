Какой бюджет у фильма «Кавказская пленница»?

Бюджет легендарного комедийного фильма, согласно официальным данным, составил всего 25 313 рублей. В пересчете на современные рубли это около 1,2 миллиона. При довольно скромной даже для советских времен сумме (для сравнения – «Джентльмены удачи» 1971 года обошлись создателям в 400 тысяч рублей) «Кавказская пленница» показала в прокате отличные результаты. Фильм посмотрели более 76 миллионов зрителей, а цифра сборов превышала бюджет в 158 раз – 190 миллионов рублей! Кстати, история киноленты началась с заметки в газете, в которой рассказывалось о реальном случае похищения невесты.
На его основе был написан сценарий, и хотя поначалу худсовет не желал его утверждать, «Кавказская пленница» нашла дорогу к зрителю и по праву завоевала народную любовь.
Авторизация по e-mail