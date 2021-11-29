Какой бюджет у фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Наш ответ:

Как и в Голливуде, в СССР были свои кассовые монстры, фильмы, которые собирали у экранов сотни тысяч зрителей по всей стране. Одним из таких гигантов была картина Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: за 1973 год ее посмотрели 60 с лишним миллионов зрителей. Конечно, и бюджет у фильма наверняка был велик, ведь, помимо звездного актерского состава и масштабных декораций, нужно было оплатить еще и работу съемочной группы. К сожалению, средства, затраченные на производство фильмов, в СССР почти никогда не разглашались. Тем не менее мы могли бы сделать примерные выводы о бюджете этой картины по выплаченным гонорарам. Так, Гайдай получил 6 тысяч рублей как режиссер и еще 2 тысячи – как сценарист. На современные деньги это равняется примерно 3 миллионам рублей. Юрий Яковлев заработал на своей роли царя 4 тысячи рублей, а исполнитель роли Жоржа Леонид Куравлев – чуть более 2 тысяч.