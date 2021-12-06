Какой бюджет у фильма Бондарчука «Притяжение»?

Бюджет фантастического фильма, вышедшего на экраны в 2017 году, составил 380 000 000 рублей. Съемки «Притяжения» проходили в обстановке строжайшей секретности – что неудивительно, ведь в них были задействованы настоящие образцы новейшей военной техники: вертолеты, бронеавтомобили, беспилотники и многое другое. Часть съемок проходила на закрытых объектах Министерства обороны Российской Федерации. Не секрет, что значительная часть бюджета уходит на визуальные эффекты и постпродакшен.
Над визуалом «Притяжения» трудилась команда Main Road Post, чтобы наполнить фильм спецэффектами, художникам потребовалось полтора года работы.
Авторизация по e-mail