Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма Бондарчука «Притяжение»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Бюджет фантастического фильма, вышедшего на экраны в 2017 году, составил 380 000 000 рублей. Съемки «Притяжения» проходили в обстановке строжайшей секретности – что неудивительно, ведь в них были задействованы настоящие образцы новейшей военной техники: вертолеты, бронеавтомобили, беспилотники и многое другое. Часть съемок проходила на закрытых объектах Министерства обороны Российской Федерации. Не секрет, что значительная часть бюджета уходит на визуальные эффекты и постпродакшен.

Над визуалом «Притяжения» трудилась команда Main Road Post, чтобы наполнить фильм спецэффектами, художникам потребовалось полтора года работы.

 

