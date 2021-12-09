Какой бюджет у фильма «Бендер»?

Общий бюджет фильмов «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи», вышедших на экраны летом 2021 года, составил 270 миллионов рублей. Из-за провала в прокате первых двух частей премьеру третьей – «Бендер: Последняя афера» – отложили на неопределенный срок. Производством фильмов занималась продюсерская компания «Среда», известная по таким проектам, как «Гоголь», «Шерлок в России», «Пищеблок». Известно, что в будущем создатели планируют превратить франшизу в сериал. Трилогия рассказывает о юном Осе Задунайском, которого судьба сводит с аферистом Ибрагимом Бендером. Это знакомство перевернет жизнь героя и поспособствует становлению легендарного Остапа Бендера.
Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков и Арам Вардеванян.
