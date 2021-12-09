Какой бюджет у фильма «Бабушка легкого поведения»?

Бюджет комедийного фильма с Александром Реввой в главной роли составил 90 миллионов рублей – по меркам современного кинематографа сумма достаточно скромная. При этом в первый же уик-энд «Бабушка» с лихвой окупила вложенные средства, собрав 130 миллионов рублей. В общей сложности фильм собрал в прокате свыше 6 миллионов долларов. Интересно, что летом 2017 года «Бабушка легкого поведения» стала единственным российским фильмом, окупившимся в прокате.
Вышедшие одновременно с ней картины «Блокбастер» и «Сказ о Петре и Февронии», поддержанные «Фондом кино», не пользовались успехом у зрителей.
