Какому фильму отказался вручать премию Владимир Меньшов?

19 апреля 2007 года на церемонии вручении кинонаград, организованной телекомпанией «MTV Россия», режиссер Владимир Меньшов отказался вручить приз за лучший фильм картине «Сволочи». Увидев название победителя, он бросил конверт на пол и сказал: «Я надеялся, что пронесет, –– не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания». Причина такого поведения Меньшова – историческая достоверность описываемых событий и «очерняющая» пропаганда. Позднее автор повести, по которой снят фильм, Владимир Кунин признался, что все факты в фильме вымышленные.
С этим согласился и режиссер Александр Атанесян.
