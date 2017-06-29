Меню
Какой жанр у фильма «Мумия»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Новый фильм «Мумия» 2017 года с Томом Крузом снят в жанре приключенческого боевика с «примесью» фэнтези, как и оригинальная «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрейзером.
жанры кино
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
Авторизация по e-mail