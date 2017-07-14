Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой хронологический порядок у фильмов «Чужой»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Хотя франшиза «Чужой» началась в 1979 году, с точки зрения хронологии сюжета первым фильмом следует считать «Прометей», вышедший в 2012 году – с таймлайном продолжатели киносерии намудрили настолько, что лучше всего, если вас интересует именно хронологическое развитие сюжета, смотреть фильмы про Чужого в следующей последовательности:

Прометей (2012)

Чужой: Завет - Пролог: Связующее звено (2017, короткометражка)

Чужой: Завет - Пролог: Тайная вечеря (2017, короткометражка)

Чужой: Завет (2017)

Чужoй (1979)

Чужиe (1986)

Чужoй 3 (1992)

Чужoй 4: Воскрешение (1997)

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой: Завет
Чужой: Завет фантастика
2017, США
6.0
Прометей
Прометей боевик, драма, фантастика, ужасы
2012, США
6.0
Чужие
Чужие триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.0
