Какой хронологический порядок у фильмов «Чужой»?

Хотя франшиза «Чужой» началась в 1979 году, с точки зрения хронологии сюжета первым фильмом следует считать «Прометей», вышедший в 2012 году – с таймлайном продолжатели киносерии намудрили настолько, что лучше всего, если вас интересует именно хронологическое развитие сюжета, смотреть фильмы про Чужого в следующей последовательности:
Прометей (2012)
Чужой: Завет - Пролог: Связующее звено (2017, короткометражка)
Чужой: Завет - Пролог: Тайная вечеря (2017, короткометражка)
Чужой: Завет (2017)
Чужoй (1979)
Чужиe (1986)
Чужoй 3 (1992)
Чужoй 4: Воскрешение (1997)
