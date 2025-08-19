Какой возрастной рейтинг у фильма «Ной»?

«Ной» — американское приключенческое фэнтези, вышедшее в 2014 году.
В России картина вышла 27 марта 2014 с возрастным цензом 12+. Дистрибуцией занималась компания «Централ Партнершип».
Картина основана на библейском сюжете о Всемирном потопе, который Бог обрушил на людей, разгневавшись за их грешную жизнь. Единственным, кого Господь решил пощадить, стал праведный семьянин Ной. Узнав, что человечество обречено на гибель, он берется за строительство огромного корабля. Прознав об этом, грешники вознамерились тоже попасть на борт.
Авторизация по e-mail