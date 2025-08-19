Какой возрастной рейтинг у фильма «Мумия»?

Меню
Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
«Мумия» — американское приключенческое фэнтези в духе «Индианы Джонса». Фильм вышел в 1999 году, будучи переосмыслением одноименного хоррора 1932 года. В дальнейшем «Мумия» получила два сиквела, а также провалившийся перезапуск с Томом Крузом.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В России картина вышла 1 июля 1999 года усилиями кинопрокатной компании «Ист-Вест». Возрастное ограничение — 12+.

О чем фильм

По сюжету авантюрист Рик О’Коннелл вместе с библиотекарем Эвелин Карнахан и ее старшим братом отправляются в город мертвых Хамунаптру, где ненароком пробуждают зловещего мага Имхотепа. В XIII веке до н. э. он был уличен в любовной связи с наложницей фараона. Девушка покончила с собой, после чего Имхотеп взялся ее воскресить наперекор воле богов. Однако ему так и не удалось довести обряд до конца. Пробудившись в современности, он решает все-таки вернуть свою возлюбленную из мертвых.

