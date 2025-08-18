Наш ответ:

«Механик: Воскрешение» — экшен-фильм 2016 года выпуска, который является продолжением боевика «Механик».

Синопсис гласит:

Артур Бишоп давно отошел от преступного прошлого, но обстоятельства заставляют его вернуться к ремеслу. Похитители его возлюбленной ставят условие: он обязан выполнить три заказных убийства, замаскировав их под несчастные случаи, иначе дороги к ней не будет.

Какой возрастной рейтинг у фильма «Механик: Воскрешение»

Возрастной рейтинг у фильма «Механик: Воскрешение» в РФ равен 18+, тогда как в США фильм вышел с возрастным рейтингом R.

Как приняли фильм

Картина вызвала противоречивую реакцию: мнения критиков разделились, и фильм собрал далеко не самые высокие оценки. На Rotten Tomatoes он получил лишь 43 % положительных рецензий из более чем двухсот публикаций, а Metacritic ограничился средним баллом в районе пятидесяти.

Однако у зрителей впечатления оказались другими. Для поклонников жанра и самого Джейсона Стэйтема лента стала именно тем, чего они ожидали: динамичным экшеном, где харизматичный герой в одиночку сражается против целой армии врагов, демонстрируя фирменный стиль и зрелищные сцены боев.