Фильмы
Какой бюджет у «Самого лучшего фильма»?
Какой бюджет у «Самого лучшего фильма»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Самый лучший фильм» (2007) с Дмитрием Нагиевым в главной роли составил 4,5 миллионов долларов (еще 5 миллионов долларов было потрачено на рекламную кампанию ленты), в прокате при этом картина заработала 30,5 миллионов долларов.
Теги:
бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Какой бюджет у фильма «Прочь»?
Какой бюджет у фильма «Титаник»?
Какой бюджет у фильма «Звездные войны»?
Какой бюджет у фильма «Т 34»?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Самый лучший фильм 3-ДЭ
комедия
2011, Россия
4.0
