Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильмов «Гарри Поттер»?

Какой бюджет у фильмов «Гарри Поттер»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Суммарный бюджет франшизы «Гарри Поттер», насчитывающей 8 фильмов, составляет 1,155 миллиарда долларов. Вот как распределяется бюджет фильмов «Гарри Поттер»:

«Гарри Поттер и Филосовский камень» (2001) – 125 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) – 100 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004) – 130 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) – 150 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) – 150 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) – 250 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Дары смерти – часть 1» (2010) – 125 миллионов долларов

«Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2» (2011) – 125 миллионов долларов

Теги: бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»? Какой бюджет у фильма «Прочь»? Какой бюджет у фильма «Титаник»? Какой бюджет у фильма «Звездные войны»? Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше