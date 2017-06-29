Какой бюджет у фильмов «Гарри Поттер»?

Суммарный бюджет франшизы «Гарри Поттер», насчитывающей 8 фильмов, составляет 1,155 миллиарда долларов. Вот как распределяется бюджет фильмов «Гарри Поттер»:
«Гарри Поттер и Филосовский камень» (2001) – 125 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) – 100 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004) – 130 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) – 150 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) – 150 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) – 250 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Дары смерти – часть 1» (2010) – 125 миллионов долларов
«Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2» (2011) – 125 миллионов долларов
