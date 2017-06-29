Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Хардкор»?
Какой бюджет у фильма «Хардкор»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет вышедшего в 2015 году фильма «Хардкор» составил 2 миллиона долларов, а в прокате боевик, нацеленный не только на российскую, но и на американскую аудиторию, суммарно заработал 14,3 миллиона долларов.
бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Хардкор
боевик, фантастика
2015, Россия / США
6.0
Авторизация по e-mail