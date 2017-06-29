Меню
Какой бюджет у фильма «Выживший»?
Какой бюджет у фильма «Выживший»?
29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, вышедшего в 2015 году (а в России – в январе 2016), составил 135 миллионов долларов, при этом в прокате картина суммарно заработала 532 миллиона долларов.
бюджет фильма
Выживший
