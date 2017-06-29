Меню
Какой бюджет у фильма «Время первых»?
Какой бюджет у фильма «Время первых»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет российского фильма «Время первых» (2017) составил 400 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала почти 10 миллионов долларов.
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
