Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Время первых»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет российского фильма «Время первых» (2017) составил 400 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала почти 10 миллионов долларов.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Время первых
Время первых драма, исторический
2017, Россия
7.0
