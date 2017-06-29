Какой бюджет у фильма «Варкрафт»?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Варкрафт», вышедшего в 2016 году, составил 160 миллионов долларов, при этом в прокате картина суммарно заработала 433 миллиона долларов.
Теги: бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»? Какой бюджет у фильма «Прочь»? Какой бюджет у фильма «Титаник»? Какой бюджет у фильма «Звездные войны»? Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Варкрафт
Варкрафт приключения, боевик, фэнтези
2016, США
7.0
